Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier stellt eine relativ schnelle Rückkehr zu ausgeglichenen Haushalten in Aussicht. "Wenn die Krise überwunden ist und wir hoffen, dass dies in einigen Monaten der Fall sein kann, dann werden wir zurückkehren zur Politik der Sparsamkeit", sagte der CDU-Politiker am Dienstag im ZDF. Nach Möglichkeit werde dies...

Den vollständigen Artikel lesen ...