München (ots) - Neue Folgen "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" starten erfolgreich zur Prime Time- 6,0 % MA in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre)- 6,9 % MA in der jungen Zielgruppe (14-29 Jahre) Zur besten Sendezeit startete am gestrigen Montag die achte Staffel der "Reimanns" bei RTLZWEI. "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" erzielte 6,0 % MA in der werberelevanten Zielgruppe der 14-49-Jährigen zur Prime Time. Auch beim jungen Publikum (14-29 Jahre) konnte das Format mit 6,9 % MA punkten. Bis zu 1,75 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die neuen Abenteuer von Konny und Manu auf Hawaii.Die Doku-Soap wird von just5media GmbH produziert.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 23.03.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/4555183