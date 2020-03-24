Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 24.03.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 623 internationalen Medien
Folgen Sie dem Geld! Firmen mit außerordentlichem Zukunftspotential!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0M8RQ ISIN: AU000000CWN6 Ticker-Symbol: 5CW 
Tradegate
19.03.20
08:35 Uhr
3,140 Euro
-0,260
-7,65 %
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
CROWN RESORTS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CROWN RESORTS LIMITED 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,760
3,560
07:00
3,500
3,560
10:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CROWN RESORTS
CROWN RESORTS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CROWN RESORTS LIMITED3,140-7,65 %