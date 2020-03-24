DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TIMBERLD S.INV 17/22 XS1649890545 BAW/UFN
TIMBERLD S.INV 17/20 XS1649889885 BAW/UFN
TIMBERLD S.INV 17/21 XS1649890388 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TIMBERLD S.INV 17/22 XS1649890545 BAW/UFN
TIMBERLD S.INV 17/20 XS1649889885 BAW/UFN
TIMBERLD S.INV 17/21 XS1649890388 BAW/UFN
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