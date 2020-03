Homeoffice ist für viele wohl die Wunschvorstellung von selbstbestimmtem Arbeiten. Für mich war es eine ungeahnte Herausforderung. Ein Erfahrungsbericht. Mein Vater rennt seit über 30 Jahren tagtäglich ins Büro. So etwas wie Homeoffice kennen seine Chefs vermutlich nicht mal. Wenn er früher mit Aktentasche unter dem Arm nach mindestens acht Stunden Arbeit erschöpft nach Hause kam und sich seiner schicken Lederschuhe und des Hemds entledigte, war mir eins klar: Egal, was ich später mal für einen Beruf ausüben werde, so ein Bürohengst will ich auf ...

