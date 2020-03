Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmarktstrategen befassen sich intensiv mit der Frage, wann die Kurse am US-Aktienmarkt einen Boden finden könnten, so die Analysten von Postbank Research. Die meisten würden inzwischen eine kurze, dafür aber heftige Rezession erwarten - nicht nur in den USA. Dies solle 2020 auch zu einer US-Gewinnrezession mit Rückgängen von zehn bis vierzig Prozent je nach "Optimismus" der Analysten führen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...