ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Danone von 75 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Charles Eden passte seine Bewertungsmodelle für die europäischen Konsumgüterkonzerne an die Corona-Krise und die jüngsten Schwankungen an den Devisenmärkten an. Vor diesem Hintergrund seien die Anbieter aus dem Segment Haushalts- und Körperpflege derzeit besser positioniert als die Nahrungsmittelhersteller, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine Gewinnprognosen (EPS) für 2020 reduzierte er für fast alle von ihm beobachteten Sektorunternehmen./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 05:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

