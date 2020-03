Der Deutsche Aktienindex (WKN: 846900 ISIN: DE0008469008) stieg heute zum Handelsbeginn auf ein Hoch von 9.242 Punkten, ein Plus von über sechs Prozent. Das ist der höchste Stand seit beinahe zwei Wochen. Auch der japanische Nikkei 225 konnte über sieben Prozent gut machen. Die Hoffnungen auf Aktienkäufe durch die Bank of Japan stützten den japanischen Markt. Lediglich der Dow Jones verlor drei Prozent aufgrund der angespannten Lage in den USA. China ...

