Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AGEinstufung von Montega AG zu SMT Scharf AGUnternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.03.2020 Kursziel: 15,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Pierre GröningCoronavirus dürfte für spürbare Umsatz- und Ergebniseinbußen in 2020 sorgen - Struktureller Investment Case jedoch intakt Die makroökonomischen Verwerfungen infolge der Coronavirus-Pandemie dürften auch bei SMT Scharf für deutliche Umsatz- und Ergebniseinbußen im laufenden Jahr sorgen. Wir haben unsere Schätzungen daher deutlich reduziert, sind vom mittelfristigen Investment Case jedoch unverändert überzeugt. Vertriebseinschränkungen und kundenseitige Projektverzögerungen dürften laufendes Geschäftsjahr belasten: Neben leichten Verzögerungen in den Beschaffungs-, Produktions- und Auslieferungsprozessen dürfte sich u.E. vor allem der mehrwöchige Stillstand im wichtigen chinesischen Markt (ca. 40% Umsatzanteil) negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken. So sind einige der dortigen Kunden nach der seit Ende Januar weitgehenden Unterbrechung der operativen Tätigkeit weiterhin erst dabei, ihre Prozesse sukzessive hochzufahren. Hieraus dürften sich neben einer spürbaren Einschränkung von SMT Scharfs Vertriebsmöglichkeiten auch Verzögerungen bereits geplanter Projekte ergeben haben, die insbesondere in H1/20 entsprechend belastend wirken sollten. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass auch der Zulassungsprozess der neu entwickelten Motorengeneration zur Einhaltung der jüngst verschärften Emissionsgrenzen für Maschinen im Einsatz unter Tage ('China III') von Verzögerungen betroffen ist, da die zuständigen Behörden in den vergangenen Wochen nicht regulär besetzt waren. Die Erteilung der Zulassung und der damit verbundene Verkaufsstart ist nach aktueller Einschätzung des Vorstands zwar weiterhin für Q3/20 möglich, woraus sich bedeutende Aufholeffekte ergeben könnten. In Anbetracht der geringen Visibilität planen wir eben diese jedoch nur marginal ein und gehen daher gemäß unseren angepassten Prognosen nun von einem zweistelligen Umsatz- und Ergebnisrückgang im laufenden Jahr aus. Struktureller Investment Case dank starker Marktposition weiterhin intakt: Ungeachtet der derzeitigen Marktverwerfungen sind die mittelfristigen Perspektiven u.E. weiterhin aussichtsreich. Im Kernmarkt China dürfte SMT Scharf als einer der Marktführer vor dem Hintergrund des verpflichtenden Austauschs alter Maschinen ab 2021 spürbar von der Einführung der neuen Regulierungsanforderungen profitieren. Zudem arbeitet das Unternehmen mittels einer Ausweitung von Kooperationen mit Distributoren in Afrika (bereits seit 2018 in Sambia, ab 2020 auch in Ghana) daran, das dortige Wachstumspotenzial im Bereich Hard Rock sukzessive zu erschließen. In beiden der genannten Märkte sollten in den kommenden Jahren demnach neue Wachstumstreiber entstehen. Fazit: SMT Scharf dürfte die ökonomischen Folgen der 'Coronakrise' im laufenden Geschäftsjahr deutlich spüren. Vor allem in China bietet die neue Motorenregulatorik jedoch spätestens ab 2021 die Chance für attraktive Aufholeffekte. Zudem dürfte das Unternehmen mittelfristig weiterhin von seiner hohen Wettbewerbsqualität und der gefestigten Position in strukturell wachsenden Märkten wie Russland, Polen, (Süd-)Afrika und Kanada profitieren. Wir bestätigen die Kaufempfehlung mit einem leicht reduzierten Kursziel von 15,00 Euro (zuvor: 15,50 Euro). +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20329.pdfKontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.