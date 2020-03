HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Bertrandt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 55 auf 34 Euro gesenkt. Die Papiere des Ingenieursdienstleisters seien ein Reboundkandidat, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus der Krise könnte das Unternehmen um so stärker zurückkehren./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 19:25 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 08:11 / MEZ



DE0005232805

