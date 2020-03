Hannover (www.anleihencheck.de) - Global reagieren die Notenbanken weiter auf die drohenden wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie, so die Analysten der Nord LB.Die EZB etwa habe mit einer außerplanmäßigen Auflage eines zusätzlichen Ankaufprogramms überrascht, um auf die Folgen des Coronavirus zu reagieren. Das Volumen über EUR 750 Mrd. sei außergewöhnlich hoch und signalisiere einen "whatever it takes" Ansatz. Die Notenbank helfe mit wichtiger Liquidität aus. Ob das die Finanzmärkte beruhige, möge dahingestellt sein, aber es sei eine wichtige Maßnahme, um Unternehmen und den Finanzsektor mit Mitteln zu versehen, über die Durststrecke zu kommen. Klar sei, dass Europa in eine Rezession rutschen werde. Es frage sich natürlich nur, wie ausgeprägt diese sein werde. ...

