Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die DIC Asset AG (ISIN DE000A1X3XX4/ WKN A1X3XX) veröffentlicht ein Business-Update vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie:Sehr geehrte Aktionäre und Geschäftspartner,kontinuierliche, offene und transparente Kommunikation mit Ihnen ist uns immer ein großes Anliegen. Das gilt gerade auch in der von allgemeiner Unsicherheit so beherrschten globalen Corona-Krise. Da wir unsere für den 17. März geplante Hauptversammlung, auf der wir nicht nur über die sehr guten Ergebnisse 2019, sondern auch über den guten Start in das laufende Jahr berichten wollten, absagen mussten, wenden wir uns heute an Sie. Die Situation ist beispiellos in jeder Hinsicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...