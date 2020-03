Zürich (www.fondscheck.de) - Sven Simonis wird per 1. April 2020 neuer Leiter Asset Management Deutschland, so die Credit Suisse (Deutschland) AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Er tritt die Nachfolge von Karl-Josef Schneiders an, der eine neue Funktion als Senior Advisor übernimmt. ...

