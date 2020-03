FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Thyssenkrupp haben einen zurückgezogenen Ausblick am Dienstag nach ihrem jüngsten Kurseinbruch im Zuge der Corona-Krise sehr gut weggesteckt. Als zuletzt besonders stark unter Druck geratene Aktie dominierten sie nun im MDax mit einem Kurssprung um fast 17 Prozent die Gewinnerliste. Der Index mittelgroßer Werte befand sich zeitgleich mit etwas mehr als 5 Prozent auf Erholungskurs.



Der angeschlagene Stahl- und Industriekonzern hatte am Vorabend nach Xetra-Börsenschluss wegen der Corona-Krise seine ohnehin düstere Prognose für das laufende Geschäftsjahr kassiert, was laut Händlern aber keineswegs überraschte. Damit wurde dies am Dienstag für die Aktien in einer marktbreiten Erholung nicht zur erneuten Stolperfalle. Seit Mitte Februar hatten die Papiere ihren Wert binnen eines Monats gedrittelt, sodass Händler nun von einer Gegenreaktion im erholten Marktumfeld sprachen./tih/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

