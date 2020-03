Thyssenkrupp: Prognose kassiert - Aktie im freien Fall

Die schlechten Nachrichten reißen bei thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) nicht ab: Der MDAX-Konzern revidiert wegen der Coronavirus-Krise die ohnehin schon sehr negative Prognose für das laufende Geschäftsjahr.

Coronavirus-Krise macht Prognose unmöglich

Laut dem angeschlagenen Stahl- und Industriekonzern lässt sich wegen der Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Wirtschaft die Geschäftsentwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2019/2020 nicht mehr verlässlich einschätzen.

Verkauf der Aufzugssparte nicht in Gefahr

thyssenkrupp-Chefin Martina Merz hatte am Montag außerdem Spekulationen zurückwiesen, dass im Zuge der Corona-Krise der milliardenschwere Verkauf der Aufzugssparte noch scheitern könnte. "In aller Deutlichkeit: Der Vollzug der Transaktion steht nicht in Frage. Die Käufer haben kein Rücktrittsrecht", so Merz in einer Mitarbeiterinfo.

