Fraport Chef Stefan Schulte deutete es bereits bei der Jahreszahlenvorlage Ende Februar an: 2020 wird kein einfaches Jahr für den Frankfurter Flughafenbetreiber. Die nun veröffentlichten rückläufigen Passagierzahlen bestätigen den befürchteten Einbruch - auch der Frachtverkehr schrumpft deutlich. Trotzdem steigt die Aktie.Im Zuge der Corona-Krise steht der Flugverkehr fast vollständig still. Das belastet auch das Tagesgeschäft des Frankfurter Flughafenbetreibers: In der zwölften Kalenderwoche brach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...