Die Fresenius-Aktie steigt am Dienstagmorgen um knapp 6,5 Prozent. Damit kehrt Optimismus in das Chartbild zurück. Der Aktienkurs des Medizintechnikunternehmens ist in nur drei Monaten um 50 Prozent eingebrochen; eine Aktie kostet jetzt so viel wie letztmalig im Jahre 2012. Eine Erholung könnte bevorstehen. Wohin diese führen könnte, was Anleger...

Den vollständigen Artikel lesen ...