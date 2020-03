Weltweit erste Cloud-native hochsichere 5G-Netzwerkfunkgeräte, die in Japan hergestellt werden

Rakuten Mobile, Inc. und NEC Corporation gaben heute bekannt, dass die Produktion der von beiden Unternehmen gemeinsam entwickelten Funkeinheit (RU) für Mobilkommunikationssysteme der 5.Generation (5G) im Werk Fukushima von NEC Platforms, Ltd. begonnen und die erste Einheit ausgeliefert wurde.

"Das in Japan entwickelte und produzierte 5G RU von NEC wird eine sehr wichtige Rolle im vollständig virtualisierten nativen Cloud-Mobilfunknetz von Rakuten Mobile spielen", sagte Tareq Amin, Director, Vice President und CTO von Rakuten Mobile. "Mit dem Start der Produktion der 5G-Funkeinheit werden wir mit dem Bau unserer 5G-Basisstationen beginnen und unseren Abonnenten einen kosteneffizienten, hochsicheren und qualitativ hochwertigen 5G-Service bieten."

"NEC ist sehr stolz darauf, Teil des fortschrittlichen 5G-Netzwerks von Rakuten Mobile zu sein", sagte Atsuo Kawamura, Executive Vice President und President des Geschäftsbereichs Network Services der NEC Corporation. "Das 5G RU, das in unserem Werk in Fukushima hergestellt wird, entspricht den Standards offener Architektur und ist in einem kompakten Formfaktor mit geringem Stromverbrauch erhältlich. Durch den Ausbau des offenen 5G-Ökosystems wird NEC zur Schaffung neuer mobiler Dienste auf der ganzen Welt beitragen."

Die neue im Inland produzierte, hochwertige 5G RU ist mit einer massiven MIMO-Antenne (Multiple Input Multiple Output) im Frequenzband 3,7 GHz in einem kompakten, leichten Formfaktor mit geringem Stromverbrauch ausgestattet. Mit dem 5G RU wird Rakuten Mobile mit dem Aufbau seines 5G-Netzes beginnen, beginnend mit dem Bau von Basisstationen in der Region Tokio*1, und auf die Einführung von kommerziellen 5G-Diensten im Juni 2020 hinarbeiten.

Rakuten Mobile baut das weltweit erste vollständig virtualisierte Cloud-native Netzwerk*2 auf und implementierte im Oktober 2019 in Japan erfolgreich das weltweit erste offene, virtualisierte, verteilte Funkzugangsnetzwerk (OpenRAN). Darüber hinaus arbeiten Rakuten Mobile und NEC bei BSS- und OSS-Lösungen für den 4G-Netzwerkbetrieb von Rakuten Mobile eng zusammen.

1 Rakuten Mobile erhielt am 6. März 2020 vom Ministerium für innere Angelegenheiten und Kommunikation für Setagaya und Koto Lizenzen für 5G-Radiosender (Basisstationen).

* 2 Für ein großes kommerzielles Mobilfunknetz (Stand 1. Oktober 2019), Forschung: Stella Associa

