Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die von der EZB-Aufsicht am 12.03.2020 angekündigten Erleichterungen bei den Eigenkapitalanforderungen für Banken sind am 20.03.2020 in Kraft getreten, so Dr. Susanne E. Knips, Senior Credit Analyst bei der Helaba.Sie könnten nach Berechnung der EZB rund 120 Mrd. EUR an Eigenkapital frei setzen. Hiermit könnten Kredite an Unternehmen und Privatpersonen zur Überbrückung der Krise in Höhe von 1,8 Mrd. EUR finanziert werden. ...

