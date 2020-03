FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Papiere der Deutschen Börse von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, den fairen Wert aber von 145 auf 130 Euro gesenkt. Die Aktie habe seit Jahresbeginn deutlich verloren, obwohl das Unternehmen von erhöhter Volatilität über eine damit verbundene höhere Handelsaktivität sogar profitieren könne, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. "Die von dem Coronavirus ausgelöste Unsicherheit ist allerdings so groß, dass eine potenzielle von der Politik veranlasste vorübergehende Börsenschließung und die längerfristigen Auswirkungen der Krise Belastungsfaktoren darstellen."/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2020 / 10:53 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 10:58 / MEZ



ISIN: DE0005810055

