Der DAX baut seine Gewinne im Handelsverlauf nach starkem Auftakt weiter aus. Gegen Mittag notiert das deutsche Börsenbarometer über sechs Prozent im Plus - und damit über 1.000 Punkte über dem Corona-Krisen-Tief von vergangener Woche. Einzelwerte in Frankfurt gewinnen zweistellig, darunter Infineon und Nordex.Am deutschen Aktienmarkt haben die leidgeprüften Anleger am Dienstag etwas kräftiger durchatmen können. Die Lage beruhigte sich weiter. Der DAX gewann gegen Mittag 6,38 Prozent auf 9.298,57 ...

