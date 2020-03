Gute Nachrichten in schwierigen Corona-Zeiten, zumindest für die Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS. Die Anleger erhalten heute (und in den kommenden Tagen) ihre Ausschüttung in Höhe von 2,15 Euro je 50 Euro-Fondsanteil für das Geschäftsjahr 2019. Bezogen auf den Anteilspreis zu Jahresbeginn 2019 bedeutet dies eine Ausschüttungsrendite von 4,29%.

Der FONDS schüttet damit zum sechsten Mal in Folge eine Rendite von über 4% an seine Anleger aus. Einmal mehr ein überaus positives Zeichen für den gesamten deutschen KMU-Anleihen-Markt, der unterstützt von professioneller Analyse und Selektion sehr attraktive Ergebnisse für Investoren bieten kann.

