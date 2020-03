FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Siemens sind am Dienstag die deutliche Erholung des Dax vom Coronavirus-Crash in besonderem Maße mitgegangen. Sie rückten in vorderen Drittel des Leitindex um zuletzt 7,7 Prozent auf 73,12 Euro vor. Der Dax stieg zeitgleich um 5,8 Prozent. Allerdings hatten sich die Papiere in den vergangenen Wochen bedingt durch die Viruskrise in den Kursextremen auch ungefähr halbiert. Im Januar wurden sie noch nahe 120 Euro gehandelt, ihr Tief markierten sie dann in der Vorwoche unter der 60-Euro-Marke.



Finanzmarktexperten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) äußerten sich am Dienstag in einer Studie etwas ermutigend angesichts der Belastungen durch den Coronavirus. Laut Analyst Volker Stoll konnte Siemens die Fabriken in China, dem Land des Virusausbruchs, binnen zwei Monaten wieder auf 95 Prozent des ursprünglichen Produktionsniveaus hochfahren. "Das bedeutet, dass der Zeitraum für einen Ausfall weiterer Länder in einem zeitlich engen Rahmen bleiben könnte", so der Experte. Er schränkte aber ein, dass die tatsächlichen Belastungen weiter unsicher bleiben./tih/mis

