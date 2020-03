Mainz (ots) -Samstag, 28. März 2020, ab 5.45 UhrSonntag, 29. März 2020, ab 5.55 Uhr Wann, wenn nicht jetzt: Oper, Konzert, Theater sowie Klassik, Pop und Rock - 48 Stunden lang. Während die Kultureinrichtungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz geschlossen haben und Festivals abgesagt werden, präsentiert 3sat an den beiden Thementagen "Klassik nonstop" und "Pop Around the Clock" einen Kultur-Marathon. Am Samstag, 28. März 2020, zeigt 3sat ab 5.45 Uhr unter dem Motto "Klassik nonstop" 24 Stunden lang Theater-, Oper- und Ballettaufführungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Fans von Pop und Rock können am Thementag "Pop around the Clock" am Sonntag, 29. März 2020, ab 5.55 Uhr, die Rock- und Pop-Konzerte von Stars wie The Cure, Toto, The Rolling Stones und Ariana Grande erleben.Am Thementag "Klassik nonstop" zeigt 3sat ganz besondere Opern-Highlights: Um 16.30 Uhr "Anna Netrebko singt 'Aida'" von den Salzburger Festspielen 2017, um 18.10 Uhr "Georges Bizet: Carmen" von den Bregenzer Festspielen 2017 sowie um 20.15 Uhr "Die Zauberflöte" vom Festival "Oper im Steinbruch St. Margarethen" 2019, in der Max Simonischek als Papageno sein Operndebüt gab. Außerdem ist Anna Netrebko um 22.40 Uhr beim Open-Air-Konzert "Anna Netrebko in der Waldbühne" (2017) zu sehen. Die russische Sopranistin und der Opernsänger Yusif Eyvazov, Anna Netrebkos Ehemann, präsentierten vor Tausenden von Menschen ein populäres Programm mit beliebten Opernarien, Duetten und Liebesliedern.Der Thementag "Klassik nonstop" im Überblick: https://kurz.zdf.de/8oy/Außerdem zeigt 3sat am Thementag "Pop around the Clock" am Sonntag, 29. März 2020, ab 5.55 Uhr 24 Stunden lang Rock- und Pop-Konzerte. Mit dabei sind aktuelle Auftritte von Ariana Grande, Sting, The Cure, Marteria, Muse, Toto und Coldplay. Aber auch Klassiker sind zu sehen wie The Rolling Stones 1998 auf ihrer Welttournee "Bridges to Babylon", Pink Floyd 1989 auf einer schwimmenden Bühne in Venedig und ein The-Who-Konzert, das 1977 in London aufgezeichnet wurde.Der Thementag ""Pop around the Clock" im Überblick: https://kurz.zdf.de/DZ9ce/Alle Programme der beiden Thementage und Aufzeichnungen weiterer Kulturereignisse sowie Beiträge des 3sat-Magazins "Kulturzeit" sind in der 3sat-Mediathek zu finden. Dort stehen unter anderem die Inszenierung des "Rosenkavalier" von André Heller aus der "Berliner Staatsoper", Autorengespräche von den vergangenen Buchmessen, Kulturdokumentation und das "Beethoven-Projekt" von John Neumeier zum Abruf bereit.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über die oben aufgeführten Links zu den Thementagen abrufbar.3sat-Mediathek: https://3sat.de3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4555472