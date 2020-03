ORBIS AG: Verschiebung der Hauptversammlung 2020DGAP-Ad-hoc: ORBIS AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Hauptversammlung ORBIS AG: Verschiebung der Hauptversammlung 202024.03.2020 / 12:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die Hauptversammlung der ORBIS AG wird wegen Corona-Pandemie nicht wie geplant am 28. Mai 2020 stattfinden und auf einen späteren Termin verschobenDie ORBIS AG wird aufgrund der schnellen Ausbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland und der entsprechenden behördlichen Veranstaltungsverbote die ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens nicht wie geplant am 28. Mai 2020 im E-Werk Saarbrücken durchführen können. Die Gesundheit von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Aktionärinnen und Aktionären sowie der beteiligten Dienstleister hat höchste Priorität.Kontakt: Dr. Sabine Stürmer Leiterin Investor Relations, Telefonnummer:0681 9924 60524.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: ORBIS AG Nell-Breuning-Allee 3-5 66115 Saarbrücken Deutschland Telefon: +49 (0)6819 924-0 Fax: +49 (0)6819 924-111 E-Mail: info@orbis.de Internet: www.orbis.de ISIN: DE0005228779 WKN: 522877 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1005213Ende der Mitteilung DGAP News-Service1005213 24.03.2020 CET/CEST