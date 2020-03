Salzgitter AG: Auswirkungen der Corona-Pandemie: Verlässliche Einschätzung der Geschäfts-entwicklung derzeit nicht möglichDGAP-Ad-hoc: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Salzgitter AG: Auswirkungen der Corona-Pandemie: Verlässliche Einschätzung der Geschäfts-entwicklung derzeit nicht möglich24.03.2020 / 12:45 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Das Coronavirus und seine unmittelbaren Auswirkungen haben Wirtschaft und Gesellschaft voll erfasst. Somit lässt sich die Entwicklung des für den Geschäftsverlauf des Salzgitter-Konzerns relevanten Umfeldes derzeit nicht seriös prognostizieren. Daher können wir den am 16. März 2020 veröffentlichten Prognosebericht der Salzgitter AG nicht aufrechterhalten. Eine hinreichend belastbare neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.Unser besonderes Augenmerk gilt der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gleichzeitig sind wir bestrebt, den Geschäftsbetrieb unserer Tochter- und Beteiligungsgesellschaften soweit wie möglich fortzuführen, um unseren Kunden auch in dieser Phase ein verlässlicher Partner zu sein. Wir nutzen hierzu sämtliche verfügbaren Instrumente, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie so weit wie möglich zu minimieren.Kontakt: Markus HeidlerLeiter Investor RelationsSalzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 SalzgitterTelefon +49 5341 21-6105 Telefax +49 5341 21-2570 E-Mail ir@salzgitter-ag.de24.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Deutschland Telefon: +49 5341 21-01 Fax: +49 5341 21-2727 E-Mail: info@salzgitter-ag.de Internet: www.salzgitter-ag.de ISIN: DE0006202005 WKN: 620200 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1005209Ende der Mitteilung DGAP News-Service1005209 24.03.2020 CET/CEST