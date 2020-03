Die stark von der Corona-Krise beeinträchtigte Tourismuswirtschaft appelliert an die Kunden, Reisen nur zu verschieben statt abzusagen. Wenn Reisen nicht storniert würden, bleibe die dringend benötigte Liquidität in den Unternehmen, erklärten der Deutsche Reiseverband (DRV) und der Deutsche Tourismusverband (DTV) am Dienstag.

