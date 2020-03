Tokio (ots/PRNewswire) - Die Region Ostasien von Nippon Express Co., Ltd. hat in Zusammenarbeit mit Sinotrans Limited (im Folgenden "Sinotrans") einen schienengebundenen Hilfstransport-Lieferservice ("Relief Supply Transport Service") von Shanghai nach Wuhan gestartet.Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202003178117-O2-2J9opQDyImage: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202003178117/_prw_PI1fl_24rdWL74.pngDer anhaltende Ausbruch des neuartigen Coronavirus hat zu zahlreichen Beschränkungen für Transporte nach Wuhan geführt, wobei Lieferungen per Lkw besonders schwierig geworden sind. Als Reaktion auf Kundenanfragen hat Nippon Express einen Bahntransport-Dienst eingerichtet, um auf diese Weise das Problem des Frachttransports nach Wuhan zu lösen.Der Dienst umfasst die folgenden Leistungen:1. Nippon Express bietet in Zusammenarbeit mit Sinotrans, Chinas größtemintegrierten Logistikunternehmen, zuverlässige Schienentransporte an.2. Der Schienentransport ermöglicht es Nippon Express, Massengütertransporte,pünktlichen Betrieb und zuverlässige Lieferzeiten anzubieten.3. Sowohl Container-Vollladungen (Full Container Load, FCL) als auchTeilladungen (Less than Container Load, LCL) sind für alle Frachtvolumenverfügbar.- FCL: Täglich zum Wujiashan-Frachtterminal in Wuhan- LCL:Wöchentlich zum Lagerhaus von Sinotrans im Caidian Economic DevelopmentDistrict. *Einzelheiten zum Dienstangebot können sich im Zuge der Wiederaufnahme des normalen Geschäftsbetriebs in Wuhan ändern. Zudem ist die Annahme von Fracht am Ankunftsbahnhof eingeschränkt. Bitte erkundigen Sie sich daher im Voraus nach Einzelheiten.- Umzuschlagende Hauptfracht Masken, Lebensmittel und andere Hilfsgüter sowie Stückgut (*Rohstoffe müssen im Voraus bestätigt werden)Nippon Express verpflichtet sich weiterhin, als globales Logistikunternehmen einen Beitrag zur Gesellschaft durch Logistik zu leisten.Website von Nippon Express: http://www.nipponexpress.com/Offizielles Konto auf LinkedIn: NIPPON EXPRESS GROUPhttps://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/Pressekontakt:(Herr) Hiroyuki Jin(Herr) Ko SatoPublic Relations & Advertising DivisionNippon Express Co., Ltd.Tel: +81-3-6251-1454E-Mail: ko_ho@nittsu.co.jpOriginal-Content von: NIPPON EXPRESS CO., LTD., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122405/4555530