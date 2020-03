(neu: Aktienkurs und mehr Details)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit der Aussicht auf eine Dividendenzahlung und solides Wachstum haben Anleger am Dienstag bei den Aktien von LPKF wieder beherzt zugegriffen. Der Laserexperte will für 2019 erstmals seit vier Jahren eine Dividende ausschütten. Das Unternehmen bekräftigte zudem die mittelfristigen Wachstumsziele.



Mit einem Kurssprung um 21,6 Prozent auf 14,10 Euro lag der Titel im Nebenwerteindex SDax auf Rang zwei hinter den Aktien von Nordex . Zuvor waren LPKF in den vergangenen neun Börsentagen um fast die Hälfte eingebrochen.



Der LPKF-Kurs sollte von nun an den Gesamtmarkt deutlich hinter sich lassen, prognostizierte Analyst Robert-Jan van der Horst von Warburg Research. Er begründete dies mit einer starken Bilanz, attraktiven mittelfristigen Aussichten und nicht zuletzt mit dem jüngsten Kursrutsch. Der Experte riet folglich zum Kauf der Papiere. Beeindruckt zeigte sich van der Horst vor allem von einem deutlich verbesserten Betriebskapital des Unternehmens.



LPKF hatte es jüngst zurück in den SDax geschafft. Vor der Index-Aufnahme war der Aktienkurs stark gestiegen: Mitte August hatte die Rally bei Kursen unter 7 Euro begonnen, bis Mitte Februar hatte sich der Kurs in der Spitze mit 25,70 Euro nahezu vervierfacht. Das war zugleich der höchste Stand seit fast 20 Jahren./bek/mis/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

LPKF LASER-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de