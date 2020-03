Schaeffler AG: Schaeffler setzt Prognose für laufendes Geschäftsjahr ausDGAP-Ad-hoc: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Schaeffler AG: Schaeffler setzt Prognose für laufendes Geschäftsjahr aus24.03.2020 / 13:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Schaeffler setzt Prognose für laufendes Geschäftsjahr ausHERZOGENAURACH, 24. März 2020. Der Vorstand der Schaeffler AG, Herzogenaurach (ISIN DE000SHA0159, WKN SHA015) hat heute aufgrund der sich weltweit ausweitenden Corona-Krise und der daraus resultierenden Maßnahmen und Einschränkungen die am 10. März 2020 veröffentlichte Prognose für das Jahr 2020 für die Schaeffler Gruppe und ihre Sparten ausgesetzt. Aus heutiger Sicht sind weder der weitere Verlauf noch die wirtschaftlichen Auswirkungen verlässlich abzuschätzen. Der Vorstand wird eine neue Prognose abgeben, sobald dies möglich ist.Ansprechpartner:Thorsten Möllmann, Leiter Globale Renata Casaro, Leiterin Kommunikation & Branding, Schaeffler Investor Relations, AG, Herzogenaurach Tel. +49 9132 Schaeffler AG, Herzogenaurach 82-5000, E-Mail: Tel. +49 9132 82-4440, [1]presse@schaeffler.com 1. E-Mail: [1]ir@schaeffler.com mailto:presse@schaeffler.com 1. mailto:ir@schaeffler.com Dr. Axel Lüdeke, Leiter Wirtschaftsund Daniel Györy, Investor Finanzkommunikation & Relations, Schaeffler AG, Öffentlichkeitsarbeit, Schaeffler AG, Herzogenaurach Tel. +49 9132 Herzogenaurach Tel. +49 9132 82-5000, 82-4440, E-Mail: E-Mail: [1]presse@schaeffler.com 1. [1]ir@schaeffler.com 1. mailto:presse@schaeffler.com mailto:ir@schaeffler.com24.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Schaeffler AG Industriestr. 1-3 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: 09132 - 82 0 E-Mail: ir@schaeffler.com Internet: www.schaeffler.com ISIN: DE000SHA0159 WKN: SHA015 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg EQS News ID: 1005199Ende der Mitteilung DGAP News-Service1005199 24.03.2020 CET/CEST