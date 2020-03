Der Silberpreis konnte im Zuge des größten Tagesgewinns aller Zeit bei Gold kräftig zulegen. Ist das nun der Anfang einer Rallye oder doch nur eine Bullenfalle? Die Produzenten dürften jedenfalls erst einmal aufatmen.

Die Lage ist ernst!

Die Federal Reserve hat gestern Maßnahmen zur Bekämpfung der kommenden Rezession in den USA beschlossen, die seinesgleichen suchen. So will die Notenbank künftig sowohl zeitlich als auch in der Menge unbegrenzt Anleihen aufkaufen. Zudem schafft die Fed verschiedene Kreditfazilitäten, um Unternehmen die Finanzierung zu erleichtern, deren Anleihen sie nicht direkt erwerben darf. Die aktuellen Maßnahmen der US-Notenbank sind deutlich aggressiver als bei der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09. Auch andere Notenbanken greifen nun zu Maßnahmen des "Quantitative Easing" und soweit möglich zu Zinssenkungen. Hinzu kommen Rettungspakete der Regierungen weltweit. Die Briten bereiten eins vor, die Franzosen und Italiener haben es bereits beschlossen, doch der Markt dürfte vor allem auf Deutschland und die USA blicken. Washington will insgesamt mehr als 1 Bio. US-Dollar der Wirtschaft zuführen, in Deutschland sind es 750 Mrd. Euro. Diese Maßnahmen zeigen, wie ernst die Lage wirklich ist und das die Corona-Krise einen weit längeren Einfluß auf das Wirtschaftsleben haben dürfte als die letzt Finanzkrise.

Silberpreis ...

