HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bechtle auf "Hold" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Trotz kurzfristiger Risiken biete die aktuelle Corona-Krise eine langfristige Chance für die IT-Serviceanbieter, die den Unternehmen beim Aufrüsten der eigenen Technik nach der Pandemie helfen dürften, schrieb Analyst Gustav Froberg in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Zu den langfristigen Profiteuren zählt er Datagroup, Bechtle und Cancom - wobei letzterer sein Favorit ("Top Pick") sei. Sollte die Bechtle-Aktie weiter schwächeln, böte sich aber hier eine gute Kaufgelegenheit./tav/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005158703

