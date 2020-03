Klar, modern und einfach lecker - so präsentiert sich Cremissimo seit Kurzem am Point of Sale. Die Marke startet mit neuem Design und neuen Sorten in die Eissaison. Die Gestaltung für das umfangreiche Eiscreme Portfolio stammt von der Hamburger Marken- und Designagentur Hajok. Das Ziel der Designentwicklung war es, die positive Wahrnehmung der Marke zu stärken und ihr neues Selbstbewusstsein zu verleihen. Das Verpackungsdesign sollte die besondere Cremigkeit hervorheben und auch jüngere Konsumenten erreichen, um Cremissimo für die Zukunft gut aufzustellen. Vor allem sollte das Thema Nachhaltigkeit ...

