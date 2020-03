Erst letzte Woche konnten Mitglieder des No Brainer Clubs bei ADMA Biologics (WKN: A12FAG) die ersten +50% nach wenigen Stunden feiern und bereits am Freitag wurde unser offizielles Tradingziel von 2,50 USD erreicht. Reine Trader gingen mit satten +62,50% mitten in der Krise ins Wochenende - so lässt es sich leben.

Anlegern auf der Suche nach lediglich den sicheren Prozenten rieten wir zu einem gestaffelten Ausstieg bis 3,50 USD. Diese Marke wurden gestern nahezu auf den Cent vom Markt abgeholt, bevor die Aktie einige Tagesgewinne abgab, um dann immer noch +98,9% über unserem Empfehlungskurs zu schließen, Trader konnten sogar bis zu +127% einlocken.

Geschenke dank blinder Abverkäufe

Aber was ist eigentlich passiert? Zunächst einmal gab es schon letzte Woche vermehrt Berichte, dass Blutplasma-Therapien die Mortalität unter Corona-Erkrankten deutlich senken könnten. NBClern ist das seit Wochen bekannt. Zudem stockte am Freitag eine der Größen der US-Biotech-Szene seine Position auf und wuchtete das Sentiment unter Anlegern in den positiven Bereich.

Den vorigen Absturz hatte die Aktie in keiner Form verdient. Weder wird die Firma ein großer Profiteur der Krise, noch ...

