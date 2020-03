München (ots) - Die COVID-19-Pandemie und ihre Auswirkungen sind eine der größten Herausforderungen, der wir aktuell in Deutschland und der ganzen Welt gegenüberstehen. Sie verlangt von uns allen ein hohes Maß an Solidarität und Zusammenhalt. Um darüber aufzuklären startet NOVENTI deshalb gemeinsam mit den Partnern BILD, Wall und Facebook die "Initiative gegen Corona".Die "Initiative gegen Corona" verfolgt das Ziel, zur Aufklärung der breiten Bevölkerung mit aufmerksamkeitsstarken Motiven beizutragen und auf besonders wichtige Verhaltensweisen und Schutzmaßnahmen hinzuweisen. So soll die weitere Ausbreitung des Virus eingedämmt werden. Damit wollen Deutschlands Marktführer im Gesundheitsmarkt und seine Partner BILD, Wall und Facebook ein Zeichen für die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung in Deutschland setzen.Zum Start der Aufklärungs-Kampagne werden über 19.000 Apotheken in Deutschland mit einem der ersten Plakatmotive der "Initiative gegen Corona" flächendeckend versorgt. In der aktuellen Corona-Krise leisten die Heilberufler einen außerordentlich bemerkenswerten und lebensnotwendigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems in Deutschland.Dabei ist besonders die Apotheke vor Ort der persönliche Ansprechpartner und verlässliche Berater für alle Menschen in Deutschland. Der Aufruf "Bring Corona nicht zur Oma" soll in den Schaufenstern aufklären und für Aufmerksamkeit sorgen. Es ruft zum verstärkten Schutz von Menschen über 60 Jahren auf, denn sie zählen im Zusammenhang mit dem Coronavirus zur Risikogruppe und sind ganz besonders auf achtsames Verhalten angewiesen.Das zweite Motiv widmet sich der Notwendigkeit des gründlichen Händewaschens und kommuniziert: "Diese Werbung kann Leben retten". Das dritte Motiv stellt unter dem Motto "Die App-otheke fürs Sofa" die Vorteile einer Vorbestellung von Medikamenten über eine App von zu Hause aus in den Fokus.Alle Kampagnen-Motive der Initiative werden zudem bei BILD und BILD am SONNTAG sowie auf BILD.de geschaltet, über die digitalen Screens von Wall in den deutschen Metropolen platziert und auf Facebook ausgespielt. Begleitet wird die Aufklärungs-Offensive durch die zentrale Website der Initiative auf www.initiative-gegen-corona.de. (http://www.initiative-gegen-corona.de) Weitere Motive folgen in den kommenden Tagen. Konzeption und Umsetzung kommen von NOVENTI und der Münchner Brand Experience Agentur Avantgarde.Dazu erklärt Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender NOVENTI Health SE: "In diesen bewegten Zeiten sind wir ganz besonders dazu aufgefordert, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb haben wir mit starken Partnern die ,Initiative gegen Corona' ins Leben gerufen. Wir möchten aktiv dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen, da nur so eine Eindämmung erreicht werden kann. Daher rufen wir alle Medien und die deutsche Bevölkerung auf: Schließen Sie sich der "Initiative gegen Corona" an, sprechen Sie darüber und teilen Sie die Motive der Kampagne in den sozialen Netzwerken."Stefan Betzold, Geschäftsführer Axel Springer News Media National Digital: "Information und Aufklärung sind wichtige Bausteine bei der Bekämpfung von COVID-19. Deutschlands größte Medienmarke BILD unterstützt als Medienpartner NOVENTI gerne bei dieser gesellschaftlich so wichtigen "Initiative gegen Corona". Wir rufen auch dazu auf: Bleiben Sie zuhause und schützen Sie damit sich und Ihre Mitmenschen."Andreas Prasse, Geschäftsführer Wall GmbH: "Die "Initiative gegen Corona" kann Großes bewegen und braucht die größtmögliche Aufmerksamkeit. Daher werden wir als Wall GmbH die Motive der Aufklärungskampagne umfangreich auf unseren digitalen Premiumflächen in den deutschen Metropolen ausstrahlen. Für uns ist es selbstverständlich, eine so wichtige Initiative auf die Straße zu bringen."Tino Krause, Facebook Country Director: "Gerade in diesen Zeiten müssen wir alle unserer Verantwortung gerecht werden. Es ist uns ein Anliegen, dass die Menschen in Deutschland hilfreiche und authentische Informationen sehen. Daher unterstützen wir diese "Initiative gegen Corona" und verlängern sie auf unseren Plattformen."Weitere Informationen und alle Motive der "Initiative gegen Corona" finden Sie unter www.initiative-gegen-corona.de. (http://www.initiative-gegen-corona.de)Pressekontakt:NOVENTI GroupDr. Silvio KuscheBereichsvorstand Marketing (CMO)Silvio.Kusche@noventi.deTomannweg 6 | D-81673 MünchenTelefon +49 89 43184-500www.noventi.deOriginal-Content von: NOVENTI GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135077/4555633