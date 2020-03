marktEINBLICKE um 12: Aktienmärkte vor dem Comeback? - thyssenkrupp kassiert Prognose

Die Aktienmärkte starteten am Dienstagmittag eine neue Aufholbewegung. Der DAX legt zeitweise um über 6 Prozent zu und überwindet die 9.000er-Marke. Damit rückt jetzt wieder die psychologisch wichtige 10.000er-Marke in den Fokus. Ein Ausbruch nach oben würde ein erstes Kaufsignal bedeuten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +6,2% 9.281 MDAX +5,1% 19.800 TecDAX +5,9% 2.452 SDAX +6,1% 8.666 Euro Stoxx 50 +5,6% 2.624

Die Topwerte im DAX sind Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004), Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) und Munich Re (WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026). Im Fokus steht am Dienstagmittag auch die MDAX-Aktie thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001). Wegen der Coronavirus-Krise hat thyssenkrupp die ohnehin schon sehr negative Prognose für das laufende Geschäftsjahr revidiert. An der Börse kann die Aktie am Dienstagmittag trotzdem kräftig zulegen.

