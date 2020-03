Xiamen, China (ots/PRNewswire) - Yealink, einer der weltweit führenden Anbieter von Unified Communications (UC)-Lösungen, freut sich, die erste durch Microsoft Teams zertifizierte Videokonferenzleiste für die Zusammenarbeit in kleinen Konferenzräumen und Huddle Spaces vorzustellen, die erschwinglich und einfach zu handhaben ist. Das VC210-System mit eingebautem Microsoft Teams arbeitet mit der Yealink-Freisprecheinrichtung CP900 zusammen, um ein natives Team-Meeting-Erlebnis zu ermöglichen. Dabei bietet es eine einfache Handhabung durch Plug-and-Play sowie erstklassige Audio- und Videoqualität, während es entweder an einen Touchscreen oder ein Display angeschlossen wird.- Meetings auf einfachste Weise einrichten Das VC210 kann aufgrund seines leichten Designs flexibel in Räumen mit begrenzten Platzverhältnissen eingesetzt werden und lässt sich an der Wand, auf einem Display oder auf jeder beliebigen ebenen Oberfläche anbringen. Die Steuerung von Meetings erfolgt mithilfe der Yealink-Fernbedienung nach Anschluss eines Monitors oder eines LCD-Touchscreens. Der Benutzer muss lediglich die Kabel einstecken und schon ist er bereit für ein Meeting über die intuitive, bereits vertraute Teams-Schnittstelle.- Erfassung aller Details Die Ultra-HD-4K-Kamera zeichnet sich durch Auto Framing mit einem diagonalen Sichtfeld von 120 Grad aus, um sicherzustellen, dass jeder Teilnehmer während des Meetings klar und deutlich zu sehen ist, auch die an der Kamera sitzenden Teilnehmer. Durch das lebensechte Besprechungserlebnis wird die Zusammenarbeit bei Besprechungen in kleinen Räumen erheblich verbessert.- Müheloses Hören und Sprechen Die Yealink CP900-Freisprecheinrichtung ist ein speziell für die Sprachanwendung konzipiertes Gerät, das ein stabileres und immersiveres Klangerlebnis bietet. Die Voll-Duplex-Freisprecheinrichtung bietet HD-Sprachqualität und Beamforming über sechs Mikrofone, sodass die Teilnehmer auf beiden Seiten unabhängig von ihrer Sitzposition eine lebensechte Kommunikation erleben. Geräusch- und Echounterdrückungstechnologie sorgt dafür, dass die Gespräche natürlich klingen, während Hintergrundgeräusche und Nachhall reduziert werden."Wir freuen uns, die neue Gerätekategorie der Collaboration Bars für Microsoft Teams in unser Ökosystem aufzunehmen", sagte Ilya Bukshteyn, Partner Director für den Bereich Microsoft Teams Devices. "Diese neuen Geräte, wie das Yealink VC210, bieten unseren Kunden eine großartige Möglichkeit, Teambesprechungen und Anrufe auf mehr kleine Zimmer und Räume an ihrem modernen Arbeitsplatz auszudehnen."Yealinks vollständige Palette an Gerätelösungen für Microsoft Teams umfasst auch die zertifizierte MVC-Serie, Konferenztelefone, Tischtelefone, Lautsprechertelefone und Headsets. Auf diese Weise können Benutzer ihre bevorzugten Geräte in Besprechungsräumen, im Büro oder unterwegs einsetzen.Weitere Informationen über diese Produkte finden Sie unter https://www.yealink.com/product/video-conferencing-vc210-ms-teams oder kontaktieren Sie einen Yealink-Experten für Microsoft über UCinfo@yealink.com.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1136086/VC210.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/893392/Logo.jpgPressekontakt:Junkai Ke+86 18030017170kjk@yealink.comOriginal-Content von: Yealink, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133912/4555661