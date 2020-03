Der Aktienmarkt an der Wall Street weist am Dienstag nach oben.Der Dow Jones startet um rund 6 Prozent stärker bei 19.722 Punkten in den Handel.Anders als die Aktienanleger in den USA haben die Börsen in Asien mit Erleichterung auf das Öffnen der Geldschleusen durch die US-Notenbank reagiert.Die Federal Reserve hatte am Vortag angekündigt, in quasi unbegrenztem Umfang Wertpapiere zu kaufen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu lindern. Nun scheint mit ...

