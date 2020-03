Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die deutschen Telekommunikationsverbände haben Ausnahmen für Servicetechniker von Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie verlangt, um die Funktionsfähigkeit der Netze sicherzustellen. "Die deutschen Telekommunikationsnetzbetreiber arbeiten in dieser für alle äußerst schwierigen Situation der Corona-Krise mit Hochdruck an der Sicherstellung leistungsfähiger Telekommunikationsdienste in Deutschland", erklärten die Verbände Breko, Anga, Bitkom, Buglas und VATM in einer Mitteilung.

Zur Aufrechterhaltung des Netzbetriebs in der Corona-Krise benötigten die Telekommunikationsunternehmen Zugang zu Anlagen der Sprach- und Datenkommunikation sowie der Fernseh- und Radioübertragung. Die Verbände forderten "daher eine einfache und bundesweit einheitliche Regelung um sicherzustellen, dass Unternehmen und ihre Dienstleister eine Sondergenehmigung für Servicetechniker erhalten". Dabei würden "selbstverständlich die notwendigen und gebotenen Schutzmaßnahmen im Sinne des Gesundheitsschutzes von Kundinnen und Kunden sowie aller weiteren Personen, aber auch sich selbst eingehalten".

Die Verbände haben den Verantwortlichen in Bund und Ländern dazu nach eigenen Angaben einen entsprechenden Vorschlag unterbreitet. "Wir gehen davon aus, dass Krisenstab, Länder und Kommunen zeitnah die erforderlichen Grundlagen für entsprechende Ausnahmerechte schaffen", erklärten die Verbandspräsidenten Thomas Braun (Anga), Achim Berg (Bitkom), Norbert Westfal (Breko), Theo Weirich (Buglas) und Martin Witt (VATM). "Unsere Unternehmen und ihre Dienstleister benötigen eine einfache und bundesweit einheitliche Sondergenehmigung, die ihnen auch im Fall noch weiterreichender Einschränkungen gestattet, für die Sicherstellung des Netzbetriebs zu sorgen."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2020 09:17 ET (13:17 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.