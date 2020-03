HAMBURG (dpa-AFX) - Im Hamburger Hafen anlegende Handels-, Kreuzfahrt- oder Binnenschiffe können die fälligen Entgelte wegen der Corona-Krise später zahlen. Durch einen Antrag an die Hafenbehörde HPA könnten die Entgelte für die Monate April, Mai und Juni gestundet werden, kündigte die Wirtschaftsbehörde am Dienstag an. Der Zahlungsaufschub könne bis zum 31. Dezember 2020 gewährt werden.



Zur Entlastung der von der Corona-Krise besonders hart betroffenen Fahrgastschifffahrt inklusive der Barkassen-Betriebe werde die HPA auf die Hafennutzungsentgelte im zweiten Quartal 2020 komplett verzichten, teilte die Behörde weiter mit. Mieter von Gebäuden oder Grundstücken im Hafen könnten die zinslose Stundung der Mieten für die Monate April bis Juni beantragen. Die Zahlungen könnten ebenfalls bis Jahresende aufgeschoben werden./akp/DP/mis

HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de