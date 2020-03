Logisch, dass die Nachfrage nach Luxus-Spielzeugen wie 600-PS-Autos von Ferrari (WKN: A2ACKK) abflaut, denn auch - oder ganz besonders - die Zielgruppe der Superreichen hat Rezessionsängste und große Asset-Verluste zu verzeichnen.

Am 14. März gab Ferrari den Produktionsstopp in Maranello bis zum 27. März bekannt. Damals erfuhr der Sportwagenhersteller die "ersten ernsthaften Probleme in der Lieferkette", die eine Fortsetzung der Produktion nicht mehr zuließen. Ferrari ist nahe dem Epizentrum der Corona-Pandemie in Norditalien zuhause, und deshalb geographisch besonders von dem Virus betroffen. In Maranello beschäftigt Ferrari nahezu 4.000 Mitarbeiter, entwirft seine Modelle und produziert sie auch.

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper h3{ text-align:center; margin-bottom:20px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages{ width:100%; display:block; border-radius:4px; background:d40018; color:fff; font-size:18px; line-height:26px; border:0; margin-bottom:20px; padding:10px 15px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages ul{ margin-top:0; list-style-image:url(https://www.sharedeals.de/registrieren/img/Alert.svg) } .bmm-signup-form-wrapper .bmm-input{ -webkit-box-sizing:border-box; ...

Den vollständigen Artikel lesen ...