Gemessen an dem realökonomischen Schock, den China seit Januar 2020 erlitten hat, erscheint die Entwicklung des chinesischen Yuans wie ein Hort der Währungsstabilität.Aber anders als reale Wirtschaftsprozesse auf individueller Ebene lässt sich der Wechselkurs zentral an den für das relevante Fixing vorgesehenen wenigen Börsen manipulieren. In der Metamorphose von "Managed Floating' des chinesischen Yuan spielt nun aber der Handelskonflikt mit den USA eine bedeutende Rolle. Und das Gerangel um die Umsetzung des "Phase-1-Deals', den US-Präsident Trump für seine Wiederwahl gut gebrauchen kann, knirscht gewaltig.Denn der Wachstumsschock sitzt China tief im Nacken. Man kann zwar auch für die USA und damit für den US-Dollar annehmen, dass die Erosion der Kreditwürdigkeit der USA tendenziell den Dollar schwächt. Der große Unterschied aber ist, dass der US-Dollar die Weltreservewährung ist, tiefe und liquide Kapitalmärkte bei freiem Kapitalfluss existieren und der Dollar als Handelswährung permanent in Gebrauch ist. Dagegen ist der chinesische Yuan nicht frei handelbar und auf globaler Ebene (noch) keine bedeutende Handelswährung. Die nicht volle Konvertierbarkeit lässt dabei administrativen Spielraum für eine (politisch gewünschte) Über- oder Unterbewertung des Yuan.

