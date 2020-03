VERBIO stellt Desinfektionsmittel aus Biokraftstoff Ethanol her und beliefert Krankenhäuser und Apotheken Bioethanol und Glycerin aus eigener Produktion werden während der Corona-Krise auch zu Desinfektionsmittel verarbeitet Erste Lieferungen gehen an Apotheken in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg Weitere bundesweite Bestellungen liegen bereits vor Leipzig, 24. März 2020 - Die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG hat am Standort Zörbig eine Produktionslinie zur Herstellung von Desinfektionsmittel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...