Corporate News: Limes Schlosskliniken AG:Die Limes Schlosskliniken eröffnet neuen Standort in Bad Brückenau, Konzession erteilt.Limes Schlosskliniken AG, Köln, den 18.05.2020. Mit der Limes Schlossklinik Fürstenhof in Bad Brückenau eröffnet die Klinikgruppe ihren zweiten Standort. Die Konzession zum Klinikbetrieb wurde von dem Landratsamt Bad Kissingen erteilt.Nach 1 œ Jahren Umbauzeit des ehemaligen Fürstenhofes in eine moderne Klinik freuen wir uns, den Betrieb am 02. Juni 2020 zu eröffnen.Die Klinik wird sich auf die Indikationen von Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, Trauma, Psychosomatische Erkrankungen und Stressfolgeerkrankungen spezialisieren. Das Angebot der "Limes Schlossklinik Fürstenhof" in Bad Brückenau richtet sich primär an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte, Selbstzahler und internationale Klientel. Insgesamt stehen 55 Zimmer zur Verfügung. Ein ausgewähltes, hochqualifiziertes medizinisches Personal und Servicekräfte werden mit insgesamt 70 Mitarbeitern die Patienten betreuen. Mittelfristig ist ein jährlicher Umsatz von 10 Mio. EURO geplant. Die Profitabilität der Klinik in Bad Brückenau ist für das Geschäftsjahr 2021 geplant. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlossklinik-fuerstenhof.de abrufbar.Die Limes Schlosskliniken betreiben hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die Limes Schlosskliniken stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können.Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen: Limes Schlosskliniken AG, Petra Kaes, Investor Relations Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln Tel.: 02203 / 29014-202, p.kaes@limes.care, www.limes-schlosskliniken.de 19.05.2020