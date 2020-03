Von Jessica Sier

MOSKAU (Dow Jones)--Volkswagen unterbricht die Autofertigung in Russland für zwei Wochen. Angesichts der zunehmenden Auswirkungen aus der Corona-Pandemie sei es zu Lieferengpässen gekommen, teilte die VW Group Rus mit. Die Fertigung im Werk Kaluga und die eines Vertragspartners in Nischni Nowgorod würden vom 30. März bis 10. April ausgesetzt. "Bis auf Weiteres können wir unseren Händlern und Kunden eine stabile Versorgung mit Autos und Ersatzteilen bieten", so die VW-Tochter weiter.

Die Ankündigung folgt auf die Schließung europäischer Werke des Volkswagen-Konzerns angesichts der erheblichen Auswirkungen des Virusausbruchs.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2020 09:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.