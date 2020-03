ROUNDUP: Nordex setzt sich wegen guter Auftragslage hohe Ziele - Anleger erfreutHAMBURG - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex baut im laufenden Jahr trotz Corona-Unsicherheiten auf seine vollen Auftragsbücher. "Unsere Kunden halten an ihren Projekten fest" sagte Konzernchef José Luis Blanco der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Dienstag anlässlich der Bilanzvorlage. An den Entscheidungen über die Investitionen habe sich nach ersten Erkenntnissen nichts geändert.ROUNDUP: LPKF setzt mittelfristig weiter auf starkes Wachstum - DividendeGARBSEN - Der Laserspezialist LPKF rechnet nach einem Einbruch in der Corona-Krise mittelfristig weiter mit starkem Wachstum. Aktuell sei die Prognosefähigkeit des Konzerns stark eingeschränkt, teilte das Management des SDax -Konzerns am Dienstag in Garbsen mit. So müsse das Unternehmen bei einer ausgeprägteren Rezession mit Umsatz- und Ergebnisrückgängen im laufenden Jahr rechnen. Mittelfristig gehen die Niedersachsen aber angesichts des starken Vorjahres weiter von guten Perspektiven aus. Für 2019 will LPKF zudem mit 0,10 Euro je Aktie erstmals seit vier Jahren wieder eine Dividende zahlen.VIRUS/ROUNDUP: Großküchenausrüster Rational kassiert Prognose - Aktie sackt abLANDSBERG AM LECH - Der Großküchenausrüster Rational hat wegen der Corona-Krise seine Prognose für das laufende Jahr kassiert. Auch die Höhe der Dividendenzahlung wird überprüft. "In Anbetracht der negativen Entwicklung der letzten beiden Wochen nimmt das Management die Prognose vom 10. März zurück", teilte der MDax-Konzern in Landsberg am Lech am Dienstag zum Börsenstart mit. Das das Ausmaß und der Zeitverlauf der Coronavirus-Pandemie und der Vorsichtsmaßnahmen nicht vorherzusagen seien, gebe Rational keine neue Prognose bekannt. Noch am frühen Morgen hatte der Konzern in dem auf seiner Internetseite veröffentlichten Geschäftsbericht für 2019 seine bereits zusammengestrichene Prognose vom 10. März bestätigt.Cancom nach Bilanzierungsänderung mit weniger Umsatz - Verschiebt JahresberichtMÜNCHEN - Der IT-Systemanbieter Cancom verschiebt die Veröffentlichung seines Geschäftsberichts und warnt wegen geänderter Bilanzierungsanwendung vor Abweichungen zum vorläufigen Ergebnis. Der Geschäftsbericht soll nun erst am 28. April erscheinen statt wie bisher geplant am 30. März, teilte der MDax -Konzern am Dienstag in München mit. Das Unternehmen begründete die Verschiebung mit schwierigen Umständen bei der Erstellung des Jahresabschlusses infolge der Ausbreitung des Coronavirus. Auch ohne diese Umstände habe aber der Wechsel zum neuen Prüfer KPMG zu einem erhöhten zeitlichen Aufwand geführt.Mediaset erhöht Anteil an ProSiebenSat.1 auf gut 20 ProzentMÜNCHEN/MAILAND - Der italienische Medienkonzern Mediaset hat seine Beteiligung am deutschen Medienunternehmen ProSiebenSat.1 aufgestockt. Die spanische Tochter Mediaset Espana habe 4,25 Prozent der Aktien erworben, damit steige der Anteil an den Münchenern insgesamt auf 20,1 Prozent, teilte Mediaset am Montag in einer Mitteilung an die italienische Börse mit. Das von Silvio Berlusconi kontrollierte Unternehmen hatte im November schon betont, auf 20 Prozent aufstocken zu können.VIRUS: Boeing fährt Produktion in Corona-Krise weiter herunterCHICAGO - Der angeschlagene US-Luftfahrtriese Boeing fährt seine ohnehin schon stark gedrosselte Produktion aufgrund der Coronavirus-Krise noch weiter herunter. Das Unternehmen teilte am Montag mit, seine Werke in der Region Puget Sound im Bundesstaat Washington für mindestens zwei Wochen zu schließen. "Diese Maßnahmen werden ergriffen, um das Wohlergehen der Beschäftigten, ihrer Familien und der örtlichen Gemeinden sicherzustellen", teilte Boeing mit. Die betroffenen Fabriken sollen gründlich gereinigt werden.VIRUS: Thyssenkrupp kassiert wegen Pandemie-Folgen seine JahresprognoseESSEN - Der angeschlagene Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp kassiert wegen der Corona-Krise seine ohnehin düstere Prognose für das laufende Geschäftsjahr. Wegen der Pandemie und der damit verbundenen Auswirkungen auf die Wirtschaft lasse sich die Geschäftsentwicklung von Thyssenkrupp im Geschäftsjahr 2019/2020 nicht mehr verlässlich einschätzen, teilte der Konzern am Montag nach Börsenschluss in Essen mit.VIRUS: Ölkonzern Chevron kappt Förderung und InvestitionenSAN RAMON - Der US-Ölkonzern Chevron streicht im Zuge der Corona-Krise und der fallenden Ölpreise seine Förderpläne und Investitionen zusammen. Auch der Rückkauf eigener Aktien werde vorerst gestoppt, teilte der Konkurrent des Ölriesen ExxonMobil am Dienstag im kalifornischen San Ramon mit. Statt 20 Milliarden US-Dollar (18,6 Mrd Euro) will Chevron in diesem Jahr nur noch 16 Milliarden Dollar in sein Geschäft investieren. Die Produktion im texanischen Permbecken soll 20 Prozent geringer ausfallen als zuletzt geplant.Stahlkonzern Salzgitter zieht Prognose wegen Corona-Krise zurückSALGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter zieht seine Prognose für das laufende Jahr zurück. Wegen der Auswirkungen des Coronavirus lasse sich die Entwicklung derzeit nicht seriös prognostizieren, teilte das Unternehmen am Dienstag in Salzgitter mit. Eine hinreichend belastbare neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich.ROUNDUP/VIRUS: Jenoptik stellt Jahresprognose und Dividende in FrageJENA - Der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik stellt wegen der Corona-Krise seine Jahresziele und die angekündigte Dividende in Frage. Derzeit lasse sich noch nicht belastbar einschätzen, in welchem Umfang die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus das Geschäft in diesem Jahr beeinträchtigen werde, teilte das im SDax gelistete Unternehmen am Dienstag in Jena mit. Zumindest für das erste Halbjahr erwartet der Vorstand "deutliche Auswirkungen". Die bisherige Prognose, dass das Geschäft 2020 weiter wachsen dürfte, stehe daher unter Vorbehalt.ROUNDUP: Zulieferer Schaeffler zieht Prognose wegen Coronavirus zurückHERZOGENAURACH - Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler setzt aufgrund der Coronavirus-Pandemie die Prognose für 2020 aus. Wegen der sich weltweit ausweitenden Corona-Krise sei es derzeit nicht möglich, den weiteren Verlauf und die wirtschaftlichen Folgen verlässlich abzuschätzen, teilte das SDax -Unternehmen am Dienstag im fränkischen Herzogenaurach mit. Der Vorstand werde eine neue Prognose abgeben, sobald dies möglich ist, hieß es.VIRUS/IATA: Umsatzeinbußen der Airlines noch drastischer als befürchtetGENF - Die Fluggesellschaften befinden sich nach Angaben ihres Dachverbands IATA wegen der Coronavirus-Pandemie in der schlimmsten Krise ihrer Geschichte. Die erwarteten Umsatzeinbußen übertreffen die schon drastischen Prognosen von Anfang März, wie die IATA am Dienstag in Genf berichtete. Sie geht inzwischen für dieses Jahr von Umsatzeinbußen im Passagiergeschäft von 252 Milliarden Dollar (233 Mrd Euro) aus. Am 5. März hatte sie bis zu 113 Milliarden Dollar Einbußen prognostiziert.Weitere Meldungen-ROUNDUP/IOC und Japan einig: Olympia in Tokio wird auf 2021 verschoben -ROUNDUP: Rhön-Klinikum steigert vor Corona-Krise Umsatz -VIRUS: Uvex-Atemschutzmasken komplett ausverkauft -Streamingdienst Disney+ in Deutschland gestartet -Coronavirus-Pandemie verdirbt Verbrauchern Lust auf Mode -VIRUS: Chipkonzern Intel setzt Aktienrückkäufe aus - Dividende nicht betroffen -VIRUS: AB Inbev kassiert Prognose - Spartenverkauf zieht sich in die Länge -VIRUS: Norma-Chef an Covid-19 erkrankt - Vorstandskollege übernimmt vorläufig -Maschinenbauer Singulus für 2020 optimistisch -VIRUS: Ford, GE und 3M bündeln Kräfte bei Produktion von Beatmungsgeräten -ROUNDUP: Bertelsmann mit Umsatzplus - punktuell Kurzarbeit wegen Corona-Krise -Corona-Krise: GM ruft Kreditlinien über 16 Milliarden Dollar ab -Experte: Umsatzausfall kostet Autobauer täglich 360 Millionen Euro -ROUNDUP: Transdev bleiben wegen Corona-Krise die Fahrgäste weg -VIRUS: Volkswagen setzt Produktion auch in Russland aus -ROUNDUP: Bahn gibt Mitarbeitern mehr Flexibilität in Corona-Krise -ROUNDUP: Restaurantkette Maredo stellt Insolvenzantrag -Rewe plant Bonuszahlungen für Mitarbeiter -Adidas unterstützt Olympia-Verschiebung -VIRUS: Axel Springer streicht Jahresprognose - Hauptversammlung verschoben -Kreise: Softbank will Alibaba-Aktien für 14 Milliarden Dollar verkaufen -Fiat Chrysler und Prada stellen um auf Fertigung von Atemschutz-Masken -ROUNDUP/Twitter in Corona-Krise: Mehr Nutzer, weniger Geld -Roche startet Phase-III-Programm für Actemra bei Coronavirus-Lungenentzündungen -VIRUS: Bahnchef Lutz in Quarantäne -VIRUS: Wacker Neuson verschiebt Hauptversammlung -VIRUS: Corona-Krise könnte in Berlin auch zu Flughafen-Schließung führen -ROUNDUP: Gewerbeimmobilien-Konzern Godewind rechnet mit weiterem Wachstum -Bürger lehnen US-Brauerei ab - Mexiko stoppt Milliardenprojekt -UPS kooperiert mit deutschem Start-up für Drohnen-Lieferpläne -ROUNDUP: Schlankere NordLB reduziert Verlust deutlich -Lufthansa erstattet stornierte Tickets nicht mehr auf Knopfdruck -Zusteller DPD: Zahl der Pakete sinkt trotz Onlineshopping -VIRUS: FTI verlängert Reisestopp bis Ende April°Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /misUS0970231058, US1667641005, DE0005419105, DE0006450000, IT0001063210, DE000A0D6554, DE0007010803, DE0007500001, US30231G1022, DE0008467416, DE0009653386, DE000PSM7770, DE000SHA0159, DE0006229107