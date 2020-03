EQS Group-Media / 2020-03-24 / 14:55 Herisau (SCHWEIZ), 24. März 2020 - Die Cannabis Health AG hat mit Wirkung per 23. März 2020 einen Teil Ihrer Aktien in digitale Aktien umgewandelt und diese auf der BEX - Block Exchange *https://www.bex.global [1]* handelbar gemacht. Im *Listing-Announcement [2]* sind folgende Stammdaten veröffentlicht: Startdatum: 23.03.2020 Ausgabepreis: ð.EUR 9.00 IBIN: *CH0459804891B [3]* ISIN: *CH0459804891 [4]* Symbol: CHAG Gesamtanteile: 10'000'000 Blockaktien: 1'000'000 Typ: Inhaberanteil Währung: ð.CHF Chief Executive Officer Lars Orlamünde sagt dazu: «Mit dem Listing eines Teils unserer Aktien auf einer der ersten vollständig digitalen Blockchain-Börsen gehen wir einen innovativen und visionären Weg. So ermöglichen wir unseren Aktionären sowie potentiellen Anlegern aus der ganzen Welt den Handel mit unseren Wertpapieren. Dank der Blockchain-Börse überwinden wir Zeit- und Ländergrenzen und schaffen einen grossen Mehrwert für unsere Aktionäre.» Die digitalen Aktien sind sowohl für Retail-Investoren als auch qualifizierte Anleger auf der BEX - Block Exchange verfügbar. *Über BEX - Block Exchange* BEX ist bestrebt, die führende Börse für digitale Vermögenswerte zu sein, indem es Emittenten eine schnelle, kostengünstige und unbürokratische Möglichkeit bietet, Vermögenswerte handelbar zu machen und sie Anlegern auf den internationalen Kapitalmärkten anzubieten. Sobald das Vermögen eines Emittenten an der BEX notiert ist, kann es als Blockshares direkt zwischen Verkäufern und Käufern gehandelt werden, ohne dass Banken und Finanzintermediäre beteiligt sind. BEX-Listings machen Vermögenswerte für jeden Inhaber eines BEX-Handelskontos zugänglich. In einem hochsicheren Investitionsumfeld findet der Handel rund um die Uhr mit modernster Blockchain-Technologie statt. BEX-Listings sind eine effektive Möglichkeit für mittelständische, kleine und Kleinstunternehmen, Kapital zu beschaffen, ohne dass Banken und Finanzintermediäre kostspielig involviert sind. *Über die Cannabis Health AG* Das Schweizer Unternehmen Cannabis Health AG (CHAG) wurde von Branchenexperten aus den Bereichen Medizin, Pharmazie und Logistik gegründet. Gemeinsam mit einem erfahrenen Partnernetzwerk entwickelt die CHAG innovative Produkte auf Cannabispflanzenbasis. Die CHAG arbeitet an einer stetigen Weiterentwicklung und Erforschung der Wirkmechanismen auf Grundlage aktueller Forschungsergebnisse. Cannabis Health AG Swiss Media Office Marcus Balogh E: chag@farner.ch T: +41 44 266 67 67 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=SSRUTMEYDB [5] Dokumenttitel: Digitale Aktien der Cannabis Health AG auf Blockchain-Börse BEX handelbar Emittent/Herausgeber: Cannabis Health AG Schlagwort(e): Handel Ende der Medienmitteilung 1005701 2020-03-24 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=54ebf1952e3734ebad7e4ae91e4372cc&application_id=1005701&site_id=vwd&application_name=news 2: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=70feb85382be8be64f7bdc1295d1cd3d&application_id=1005701&site_id=vwd&application_name=news 3: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=31ef847926df382327c07d24d6c94240&application_id=1005701&site_id=vwd&application_name=news 4: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=1ab3c2c701b7eb87cad3cad0ce268484&application_id=1005701&site_id=vwd&application_name=news 5: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=97e9ecd7ae892b5189c8890ceac1f617&application_id=1005701&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2020 09:55 ET (13:55 GMT)