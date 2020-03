Immer mehr Wirtschaftsforschungsinstitute und Ökonomen rechnen mit einer Rezession in Deutschland. Auch die Bundesbank glaubt, dass "das Abgleiten in eine ausgeprägte Rezession nicht zu verhindern ist". Letztlich könnte sogar eine globale Rezession drohen, denn das Virus kennt keine Grenzen und ist deshalb eine globale Gefahr für die öffentliche Gesundheit UND die Wirtschaft! Was kommt da auf unsere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...