Eigentlich ist die gerade von Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa wegen der Coronavirus-Krise beschlossene Ausgangssperre ab Donnerstag das Letzte, was das Land gerade gebrauchen kann.Aber Südafrika scheint sich zum Corona-Herd Nr. 1 in Afrika zu entwickeln, weshalb die Ausgangssperre, die zunächst 21 Tage gelten soll, wohl mehr oder weniger sachgerecht ist. Im Zuge dessen werden Läden und Unternehmen mit Ausnahme von Apotheken, Banken, Supermärkten und Tankstellen geschlossen.Südafrika in der VerflechtungsfalleAngesichts der fehlenden Test-Kits ist von einer sehr hohen Dunkelziffer bei Infizierten auszugehen. Aktuell meldet die Corona-Statistik der John-Hopkins-Universität 554 Infizierte und keine Todesfälle. Aber das Gesundheitssystem Südafrikas ist bereits jetzt vollkommen überlastet. Die rund 7,7 Mio. HIV-Infizierten im Land, von denen viele auch Tuberkulose haben, sind als Risikogruppe besonders anfällig für schwere Krankheitsverläufe. Das Risiko eines unkontrollierten Ausbruchs von Covid-19 mit deutlich erhöhten Todesraten ist also für die 58 Mio. Einwohner des Landes signifikant.

