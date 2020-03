Bristol (ots) - Um in fordernden Zeiten entspannt und vital zu bleiben, können kleine Rituale und natürliche Hausmittel helfen. Ärztin für Innere Medizin und Ayurveda Dr. Marisa Hübner teilt fünf Tipps und ayurvedische Routinen, die helfen können, die Abwehrkräfte zu unterstützen. So rät Dr. Hübner zu ausreichend Flüssigkeitszufuhr, einer angepassten Ernährung, entsprechenden Kräutern und Gewürzen, sowie kleinen Alltagsroutinen um den Körper in Balance zu halten.1. Ausreichend Trinken: "So wird sichergestellt, dass die Schleimhäute befeuchtet bleiben und der Körper Abbaustoffe ausscheiden kann: Kräutertees eignen sich besonders, da sie mit wohltuenden Kräutern zubereitet werden können und warm konsumiert werden."2. Nahrung ist unsere Basis: "Eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung, verteilt auf drei warme Mahlzeiten mit viel vitaminreichem Gemüse, Kräutern und Gewürzen ist die Grundlage für ganzheitliches Wohlbefinden."3. Das Agni anfeuern: "Im Ayurveda wird Agni (die Verdauungskraft) als die Wurzel der Gesundheit beschrieben.Die Verdauungskraft wird gefördert durch regelmäßige warme Mahlzeiten sowie das Trinken von heißen Getränken."4. Passende Gewürze und Kräuter einbinden: "Zu meinen Balance-Favoriten zählen Kurkuma, Ingwer und Echinacea."5. Stress reduzieren: "Meditation und Yogasessions bringen Gelassenheit. Für eine warme Wohlfühlpause sorgt eine Tasse Kräutertee, gepaart mit wohltuenden Kräutern wie Kurkuma und Ingwer schaffen sie wohlige Wärme."Natürliche Unterstützung mit Pukka Bio-Kräutertees: "Holunderbeere & Echinacea" ist eine brillante Früchte-Mischung mit roten Holunderbeeren, Johannisbeeren und Echinacea. Die Powerfrüchtchen breiten ihr schützendes Mäntelchen aus und sorgen für warme Tee-Momente."Zitrone, Ingwer & Manuka-Honig" ist inspiriert von einem Rezept, das seit Generationen Behaglichkeit und Wohlbefinden spendet. Eine elegante Mischung aus sonnengereifter Zitrone, Ingwerwurzel, Holunderblüten und Manuka-Honig."Drei Ingwer" ist ein Wurzel-Trio mit Ingwer, Galgant und goldener Kurkuma. Er hilft, das innere Feuer zu entfachen und ist eine köstliche Begleitung bei Schmuddelwetter.Pressekontakt:Pressestelle Deutschland:Pukka Herbs Ltd., c/o modem conclusa gmbh, Jutastraße 5, 80636München www.modemconclusa.deUti Johne, T. 089 746308-39,johne@modemconclusa.deHannah Trowal, T. 089 746308-38,trowal@modemconclusa.deOriginal-Content von: Pukka Herbs, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142929/4555816